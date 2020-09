Dieter Duftner, Gründer und Chef des Innsbrucker Digitalunternehmens duftner.digital, erzählt im CASH-Gespräch, mit welchen Apps er dem Einzelhandel Rückenwind verschafft.

CASH: Herr Duftner, Sie arbeiten gerade an einer App für digitale Gutscheine. Welche Vorteile wollen Sie gegenüber den haptischen Karten bieten?

Dieter Duftner: Gutscheine sind ein traditionelles Geschenk und somit aus der Handelslandschaft nicht mehr wegzudenken. Aber die Händler möchten mehr Informationen darüber haben, wo und wann die Guthaben eingelöst werden. Das ist mit unserer White-Label-Lösung einfach nachvollziehbar. Das andere Thema ist die Fälschungssicherheit, denn Karten können manipuliert und selbst Münzen mit einzigartigen Designs mit 3D-Druckern nachgebaut werden. Über eine zentrale App lassen sich die Guthaben genau kontrollieren. Und schließlich verfolgen wir ein Multi-Partner-Konzept: Lokale Organisationen, von Innenstädten über Shopping-Center bis hin zu Tourismusverbänden, können Gutscheine selbst für kleine Unternehmen anbieten, welche die notwendige Infrastruktur nicht selbstständig umsetzen könnten.

Wo liegen die Schwerpunkt-Branchen für Sie?

Zuallererst bei lokalen Initiativen. Die Regionalität wird für die Kunden nicht erst seit Corona immer relevanter und wir sehen hier eine große Chance für smarte Lösungen. Der Onlinehandel analysiert schon seit langem, wie Guthaben verwendet werden und das kann für lokale Unternehmen, unabhängig von der Branche, klare Vorteile bringen. So lassen sich der Einzelhandel und die Gastronomie nahtlos verbinden.

Multichannel über Branchen hinweg also. Aber wie funktioniert die App in der Praxis und welche Vorteile bringt sie?

Entweder können Firmen ihren Mitarbeitern direkt Guthaben zukommen lassen oder Privatkunden können online Guthaben kaufen oder via Mail verschenken. Am Handy wird mittels App dann ein QR-Code generiert, den die Händler einscannen. Das wird dann mit der Trägerorganisation gegenverrechnet. Neben der Funktion als digitaler Gutschein bietet die App auch eine lokale Informations-Plattform. Händler und Gastronomen können Aktionen bewerben, über die Parkplatz-Situation informieren oder die Happy Hour promoten. Zudem ist das kontaktlose Bezahlen zu einem Hygienethema geworden, welches mit der App elegant umsetzbar ist.