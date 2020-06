GS1 Austria: Neue Homepage für GS1

Die Seite des Informations-Dienstleisters glänzt im neuen Design, Inhalte sind jetzt noch einfacher zu finden.

Mit einem neuen Aussehen geht die Homepage von GS1 Austria an den Start. Im Fokus bei der Entwicklung stand die Übersichtlichkeit, umgesetzt wurde die Seite von der Agentur Liechtenecker GmbH & Lab Studio. Mag. Daniela Springs, Leitung Marketing & Kommunikation bei GS1 Austria zum Relaunch: "Im Vordergrund der Entwicklungen unserer neuen Website stand von Anfang an der Kunde mit seinen Interessen und Bedürfnissen. Dabei werden Anwender, die auf der raschen Suche nach einem Strichcode sind, ebenso gut bedient wie bereits versierte GS1 Anwender mit dem Bedarf an Spezialinformationen."Zu den neuen Features zählen eine schlanke Menüführung, die "Mouse-over"-Funktion bei Glossarbegriffen und eine Unterteilung der Branchen in eigene Unterseiten, auf denen alle spezifischen Informationen übersichtlich zusammengefasst sind. Zudem wurde die Homepage SEO-optimiert, die Ladezeiten fallen kürzer aus und die mobile Seite lässt sich noch einfacher bedienen.