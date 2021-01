GS1 Austria: Zentrale Regelung für Bildrechte

Mindestanforderungen an das Bildmaterial

Dateiformat in JPG- oder TIF-Format,

Dateigröße unter 20 MB,

Farbtiefe mind. 24 Bit,

Farbdarstellung in sRGB/Adobe RGB/ECI RGB V2-Farbraum,

Auflösung mind. 300 ppi,

Bildgröße für die längste Seite 2.000 Pixel als Untergrenze,

Beschneidungspfad vorhanden,

Beschneidungspfad geschlossen,

Anzahl an Beschneidungspunkten,