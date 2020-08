Payback: Jubiläum für Punkte-Joker

Bereits zum zehnten Mal gibt es bei Payback die Möglichkeit, zusätzliche Punkte bei den zahlreichen Partnern zu sammeln.

Die größte Kampagne von Payback geht in die zehnte Runde. Ab sofort können die über 31 Millionen Payback-Kunden ihr Punktekonto beim Einkaufen durch Mehrfach-Coupons vervielfachen. Das Joker-Couponheft gibt es bei 18 verschiedenen Partnern wie beispielsweise dm drogerie markt, Fressnapf oder Burger King. Enthalten sind jeweils vier Überraschungscoupons, mit denen man bis zu 20fache Punkte sammeln kann.Die Joker-Couponhefte sind ab 31. August direkt an den Kassen der teilnehmenden Partner erhältlich und können bis Oktober eingelöst werden. Dieses Jahr wartet noch eine weitere Überraschung auf die Kunden: In jedem Couponheft gibt es zusätzlich einen Gewinncode, mit dem es mit etwas Glück Sachpreise, Punktepreise, Gutscheine oder weitere Coupons zu gewinnen gibt. Diesen Code geben Kunden bis zum 4. Oktober 2020 in der Payback-App ein.Die "Punkte-Joker" Aktion zeichnet sich besonders durch die auf die örtlichen Filialen angepassten Coupons aus. So wird für jedes Geschäft eine eigene Coupon-Kombinatorik zugeschnitten. Je näher ein Partner an der Ausgabefiliale liegt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Coupon jenes Partners in den Couponheften des Ausgabepartners vorkommt.