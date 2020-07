Paysafe Group: Paysafe übernimmt Openbucks

Der Payment-Anbieter aus Österreich expandiert in die USA mit der Übernahme.

Und Marc Rochman, Gründer von Openbucks, ergänzt: "Ich freue mich sehr, diesen Vertrag mit Paysafe unterzeichnet zu haben und ebenso darauf, Openbucks in eine viel größere Gruppe einzugliedern, die gemeinsame Werte teilt, von Leidenschaft für Zahlungstechnologie und -service getrieben ist und sich dem Ziel verschrieben hat, allen Menschen Zugang zum Online-Handel zu bieten, insbesondere jenen ohne passende oder jegliche Bankverbindung. Mit der vollen Unterstützung eines globalen Zahlungsanbieters, der sich stark für die Expansion auf dem US-Markt engagiert, werden sich jetzt die Vision und Strategie von Openbucks mit Sicherheit beschleunigen, und wir werden Tausenden zusätzlichen Online-Händlern eine alternative Zahlungslösung von Weltklasse anbieten können."

Openbucks, ein Zahlungsportal aus den USA, mit dem Gutscheine anstatt von Kreditkarten verwendet werden können, gehört nun zu Paysafe. Für das heimische Payment-Unternehmen ist die nicht näher bezifferte Investition Teil der Expansionsstrategie in Nordamerika. Ein dankbarer Markt, denn laut Prognosen werden dieses Jahr in den USA 374 Milliarden Dollar Umsatz im E-Commerce gemacht. Openbucks wurde 2011 gegründet und kooperiert mit CVS, einer der größten Drogerieketten des Landes sowie dem Convenience-Anbieter Dollar General zusammen, womit 25.000 Verkaufsstellen betreut werden.Udo Müller, CEO des eCash-Bereiches von Paysafe: "Openbucks ist ein hochinnovativer Anbieter von alternativen Zahlungslösungen, der starke Vertriebspartnerschaften quer durch die USA aufgebaut hat. Der Markt für alternative Barzahlungslösungen floriert, und wir beobachten eine steigende Nachfrage von Online-Händlern, die Gutscheine als Zahlungslösung anbieten wollen, um neue Konsumenten zu erreichen, speziell in aufstrebenden Sektoren wie Gaming, eSport und Unterhaltung."Philip McHugh, CEO der Paysafe-Gruppe, fügt hinzu: "Diese Übernahme verstärkt unsere Strategie, in unser Kernangebot an spezialisierten Zahlungslösungen in den Bereichen Zahlungsverarbeitung, digitale Wallets, Prepaid- und eCash-Lösungen zu investieren und dieses auszubauen. Wir sehen viele Expansionsmöglichkeiten in den USA, und ich bin zuversichtlich, dass die Integration von Openbucks in unsere Gruppe ein zentraler Teil unserer US-Wachstumsstory wird."