PF19/CASH+: Payment im Umbruch

Von den 5 Milliarden Transaktionen, die Konsumenten 2020 in Österreich getätigt haben, wurde bereits eine Milliarde mit Bankomat- und Debitkarten getätigt - ein Plus von zehn Prozent, das sich auf Corona zurückführen lässt.

"Die Covid-19-Krise ist ein Gamechanger im Bereich Payment. Die Zahlungen verlagern sich rasant ins Netz und wir müssen auf die Technologie des 21. Jahrhunderts setzen", erläutert Stefan Augustin, Direktor der Hauptabteilung Beteiligungen, Zahlungsverkehr und Interne Dienste bei Österreichischen Nationalbank (OeNB). Er sieht einen Umbruch im Bargeld-Land Österreich, mit dem die Erwartungen der Kunden sich ändern: "Vor allem wird eine schnelle Abwicklung bei der digitalen Bezahlung erwartet. Die Instant-Payments werden bis 2025 der neue Standard."

Das ist keine rein nationale Entwicklung, wie Holger Neuhaus, Head of Division Market Infrastructure and Payments, Division Market Innovation and Integration der EZB, weiß: "Durch die weite Verbreitung braucht es eine kontinentale Strategie. Bei vielen weitverbreiteten Payment-Systemen sowie bei den Debit- und Kreditkarten müssen wir uns auf Dienstleister außerhalb der EU verlassen. Um das zu ändern, müssen paneuropäische Initiativen unterstützt werden."

Roaming beim Bezahlen

Nachgefragt bei Stefan Augustin CASH hat Stefan Augustin, Direktor der Hauptabteilung Beteiligungen, Zahlungsverkehr und Interne Dienste bei Österreichischen Nationalbank (OeNB), gefragt, wie sich das Bezahlverhalten in den kommenden Jahren verändern wird. Dazu meint er: "Es ist durchaus möglich, dass in fünf Jahren mehr digital und von Konto zu Konto gezahlt wird, als bar. Dabei wird Bargeld aber nicht verschwinden, da es ein inklusives und unkompliziertes Zahlungsmittel ist. Treibend hinter dem Anstieg der bargeldlosen Zahlungen ist die NFC-Technologie, durch die das Verwenden der Karte wesentlich einfach wurde. Der LEH hat diesen Vorteil schnell erkannt und adaptiert, wodurch die kontaktlose Zahlung mehr verwendet wurde."

Dazu meint Christian Pirkner, CEO der Blue Code International AG: "Es gibt viele wirklich großartige Anbieter, aber die sind eben nicht aus Europa. Darum schreiben wir nicht die Regeln beim Payment - und das kann zu einem Problem werden. Wer nämlich die Kundenreise übernimmt, übernimmt damit auch die Wertschöpfungskette. Dabei sind europäische Lösungen auch auf nationaler Ebene möglich, siehe Schweden oder Holland. Was es jetzt braucht, ist eine Kompatibilität dieser Dienstleister in ganz Europa, quasi wie das Roaming beim Mobilfunk."Wie eingeschränkt die Marktsituation ist, zeigt Pirkner anhand der Anbieter, die grenzüberschreitend Payment regulieren. Davon gibt es weltweit nur sechs, vier davon stammen aus den USA, einer aus China und einer aus Japan.