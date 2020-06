Am CASH-Handelsforum im April 2019, als sich noch niemand etwas unter den Auswirkungen eines Coronavirus vorstellen konnte, wurde das OmniStore-Konzept von "Umdasch The store makers" und TGW Logistics erstmals einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt. Angesichts der Entwicklungen der letzten Monate sei dieses Konzept aber aktueller denn je, zeigt sich TGW überzeugt.

Herzstück des Logistikbereichs ist ein sogenanntes Shuttlesystem: Dort werden Behälter mit Ware automatisch eingelagert und kommissioniert - und das mit einer vielfach höheren Leistung im Vergleich zum klassischen Einsammeln der Ware im Markt."

Bei dem OmniStore handelt es sich um eine LEH-Filiale, die über einen getrennten Logistikbereich verfügt, in dem Ware mit Hilfe von automatisierten Systemen effizient gelagert und kommissioniert wird. "Der stationäre Handel und Onlineshopping lassen sich so intelligent miteinander verknüpfen - und zwar an einem Standort. Händler profitieren von einer schnellen und kosteneffizienten Auftragsabwicklung und können dafür ihr bestehendes Filialnetz nutzen", erklärt Harald Schröpf, CEO der TGW Logistics Group. Ergänzend dazu betont Christoph Wolkerstorfer, CSO der TGW Logistics Group: "

Neben dem für Shopper nicht zugänglichen Lager, in dem etwa Standardartikel abgelegt sind, die später an Pick-Up-Schaltern abgeholt werden, hält der OmniStore aber weiterhin z.B. Frischetheken bereit, an denen man sich beraten lassen bzw. Snacks oder frisch gebrühten Kaffee erwerben kann.

TGW

Harald Schröpf, CEO der TGW Logistics Group

"Die Corona-Pandemie führt bei den österreichischen Konsumenten zu gesteigerter Wertschätzung des Lebensmittelhandels und erhöht darüber hinaus die Bestellfrequenz in den Onlineshops. Ein Trend, der sich auch nach der Krise fortsetzen dürfte", zeigt sich Schröpf überzeugt, der aus diesem Grund das OmniStore-Konzept absolut im Trend der Zeit einstuft.