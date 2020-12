Visa: Netzwerk für Fintech-Partner

Mit "Fintech Partner Connect" bringt Visa europäische Anbieter von Payment-Lösungen und deren Kunden näher zusammen.

Die neue Initiative von Visa hat als Ziel, Finanzinstitute, Händler und Bezahldienstleister nahtlos miteinander zu verbinden. Damit wird das erfolgreich durchgeführte Pilotprojekt rund um das Thema fortgesetzt. Ute König-Stemmler, Head of Business Development Zentraleuropa bei Visa: "Die Beliebtheit und der Bedarf an digitalen Zahlungen und Online-Banking waren – nicht zuletzt zusätzlich beschleunigt durch die globale Pandemie – noch nie so hoch wie heute. Finanzinstitute und Unternehmen jeder Größe suchen daher nach Möglichkeiten, ihre Angebote rasch weiterzuentwickeln. Visa Fintech Partner Connect ermöglicht ihnen genau das, indem es das Know-how von Visa mit dem von den innovativsten Fintechs Europas kombiniert, um die digitalen Lösungen der nächsten Generation zu entwickeln."

Zu den von Anfang an teilnehmenden Fintech-Partnern zählen: