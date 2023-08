CASH

Steffen Adler ist als PR Manager bei Amazon für alle Themen zuständig, die sich um die Arbeitsplätze und Innovationen von Amazon auf der letzten Meile zu den Kund:innen drehen.

Mit Bildergalerie! Auf den Straßen und in den Büros ist die Urlaubszeit deutlich zu spüren. CASH hat in Wien-Liesing, in einem von drei Amazon Verteilerzentren im Großraum Wien nachgefragt, wie sich Urlaub und Homeoffice auf Paketaufkommen und Zustellquote auswirken. Steffen Adler, Sprecher von Amazon für Transportation & Logistics, antwortet.

CASH: Spürt man am Paketaufkommen, dass Homeoffice zugenommen hat?Steffen Adler: Das lässt sich nicht feststellen. Dafür gibt es eigentlich keine Indikatoren, weil so viele Faktoren auf