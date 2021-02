CASH: Wie hoch ist der Anteil der card complete Kunden, die bereits die 2-Faktor-Authentifizierung umgesetzt haben?

Petra Schmidt: Die große Mehrheit unserer Kartenkunden ist bereits startklar für die neuen Voraussetzungen und auf die 2-Faktor-Authentifizierung vorbereitet. Für alle anderen gilt: Testphase nützen und am besten Secure Code besorgen und die Karte in der complete Control App hinzufügen. Dann können alle auch ab Mitte März weiterhin sicher, uneingeschränkt und einfach online mit Karte bezahlen.

Mit der complete Control App liefern Sie ein Tool, um die Authentifizierung einfacher zu gestalten – wie wird die App bislang angenommen?

Die complete Control App wird hervorragend angenommen, weil sie echten Mehrwert bietet: Mit der App bezahlt man noch sicherer und komfortabler online mit Kreditkarte – die Zahlung wird erst nach Bestätigung in der App durchgeführt, ganz bequem ohne Passwörter, einfach durch Fingerabdruckerkennung oder FaceID mit dem Smartphone. Außerdem bietet die App viele weitere Services wie eine Push-Nachricht bei jeder Kartenverwendung, direkte Kommunikation von und an card complete, Änderungen von persönlichen Daten, Umsatzabfrage und -suche, Überblick über alle Transaktionen mit der Karte und vieles mehr.

Was empfehlen Sie Händlern, die sich bislang noch gar nicht mit PSD2 auseinandergesetzt haben?

Aus unserer Sicht sind Betreiber von heimischen Onlineshops sehr gut auf die Umstellung vorbereitet und somit "PSD2-ready". Wir haben in den letzten Monaten auf intensiven Austausch mit Online-Händlern und Payment Service Providern gesetzt, damit alle offenen Fragen beantwortet werden. So stellen wir sicher, dass unsere Kunden bei Onlinehändlern auch weiterhin wie gewohnt einfach und sicher mit Karte bezahlen können.