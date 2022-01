Creditreform

Gerhard Weinhofer, Geschäftsführer der Creditreform, warnt davor, das ESG-Regelwerk der EU (Environmental, Social und Governance) auf die leichte Schulter zu nehmen, es sei komplexer als damals die DSGVO.

Weil der Staat so massiv eingegriffen hat, gab es in der Pandemie erheblich weniger Insolvenzen als in einem normalen Jahr. Doch das wird sich ändern, sagt Gerhard Weinhofer, Geschäftsführer der Creditreform im Interview. Die nächste große Challenge auf die Unternehmen wartet aber schon.

CASH: Herr Weinhofer, 2020 waren die Insolvenzen stark rückläufig, 2021 nochmals etwas geringer – eine Insolvenzwelle hat es im Gegensatz zu mehreren Corona-Wellen nicht