„Wenn man über drei Jahrzehnte am Markt ist, muss man sich permanent weiterentwickeln.“ Sabine Lacher, CEO LDD

Ganz klar die Hingabe zum Dialogmarketing. Wir hören oft Kundenfeedback wie: "Uns gefällt es, wenn ihr uns beratet, warum wir eine Kampagne wie aufsetzen sollen." Wir sind keine reine Print- oder Digitalagentur. Messbarkeit zeichnet eine Dialogagentur aus, es geht um die Expertise, die richtige Kampagne zu empfehlen. Beratung mit Authentizität – ein wesentliches Asset der Agentur.Dass wir zum Glück gut durchkamen und auch keine Kurzarbeit brauchten, ist zwei Bereichen geschuldet: Wir sind eine Multi-Channel-Agentur. Und auch branchenmäßig sind wir breit aufgestellt, im Unterschied zu Agenturen mit einer sehr spitzen Spezialisierung in der Kommunikation, wie etwa auf eine bestimmte Branche. Zudem konnten wir in den letzten Monaten einige namhafte Neukunden speziell im Bereich der digitalen Kommunikation und der Kundenbindung – Stichwort Kundenclubs – gewinnen.Gerade im Bereich der Kundenbindung ist das klassische Direct Mailing nach wie vor enorm gefragt. Print ist immer noch ein probates Mittel, denn ein Direct Mailing bringt meist ein Vielfaches mehr Response als ein gut gemachter Newsletter. Das wissen On- und Offliner – und wir versuchen aus beiden Welten das Beste herauszuholen.Zudem investierte unser Konzern zuletzt in eine der modernsten Digital-Druckmaschinen Europas für personalisierte Mailings. Das hebt das Printmailing in eine neue Kommunikationsebene: segmentierte Zielgruppenansprache via Print ist leistbarer denn je.