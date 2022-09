JvM Donau

Max Karall

Wie JvM Donau den Jungen – "großteils ohne Bewusstsein fürs Reparieren aufgewachsen" – kaputten, aber wiederbelebbaren Promi-Elektroschrott vermitteln will.

Nach 50.000 heruntergeladenen Reparaturbons soll die Kampagne "The Show Must Go On" bei den jüngeren Generationen via Instagram und für das Klimaschutz-Ministerium Bewusstsein fürs Reparieren schaffen. Verlost wurden etwa Richard Lugners Raclette-Grill, Austrofreds Rasierer und Tamara Mascaras elektrischer Heizkörper.

Cash: Wie kam die Idee für die Kampagne zustande?

Max Karall: Das Elektroschrottproblem ist eines, das nur von allen gemeinsam gelöst werden kann. So galt es im Zuge der Reparaturbonus-Kampagne auch jüngere Generationen wie GenZ und GenY anzusprechen. Diese sind bekanntlich größtenteils ohne Bewusstsein für das Reparieren aufgewachsen. Aber mit Internet, Social Media und Idolen, deren Denken und Tun genau dort verfolgt wird. Die Botschaft mithilfe dieser Werkzeuge zu platzieren, war die logische Schlussfolgerung.

Was waren die größten Herausforderungen beim kreativen Prozess für diese Kampagne?

Dass dieses ernste Thema auch kreativ und mit Augenzwinkern transportiert werden kann, haben wir dem Klimaministerium und uns selbst bereits bei der Kreation und den klassischen Werbeformaten – TV, Hörfunk, Print – bewiesen. So waren es bei der Realisierung der nachgelagerten Social-Kampagne „The Show Must Go On“ organisatorische Herausforderungen, denen wir gegenüberstanden – überzeugen Sie doch mal etwa Austrofred davon, seinen reparaturbedürftigen, aber geliebten Elektrorasierer herzugeben.