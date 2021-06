Das Gallup Institut hat im Auftrag von CASH und der Post die Kundenzufriedenheit der Baumärkte und Elektrofachhändler analysiert. Post-Vorstand Peter Umundum schildert, warum die Zusteller in Gelb die beliebteste Option sind.

CASH: Herr Umundum, wie wirkt sich die Digitalisierung auf die Erwartungen der Kunden an den stationären Handel aus?

Peter Umundum: Zukünftig werden alle Kanäle bespielt werden müssen. Sowohl der stationäre Handel, online- sowie click & collect-Lösungen werden eine essenzielle Rolle spielen. Die Österreichische Post AG hat sowie viele Onlineshop-Anbieter mit einem über 30-prozentigen Paketwachstum selbst vom E-Commerce-Boom profitiert und unterstreicht damit die Notwendigkeit, sich gut für die digitale Zukunft zu rüsten. Auch mit dem Aufbau eines eigenen Online-Marktplatzes bieten wir österreichischen Händler eine einfache Möglichkeit, am E-Commerce teilzunehmen. Um konkurrenzfähig zu bleiben, wird der stationäre Handel einen Mehrwert für den Kunden/ die Kundin bieten müssen.

Bei den Baumärkten dient das Flugblatt häufiger als Informationsquelle als bei den Elektro-Fachhändlern. Wie können Händler ihre Prospekt-Reichweite branchenspezifisch verbessern?

Auch bei allen neuen Angeboten gilt für uns: Verlässlichkeit und Convenience noch vor Geschwindigkeit. Laut dem neuesten Dialog Marketing Report 2021 liefern sich die Elektronik- und Baubranche ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Jeder Zweite informiert sich in Flugblättern über Neuigkeiten in diesen Branchen. Händler können ihre Reichweite weiter verbessern und Umsätze pushen, indem sie zusätzlich auf Prospekt-Plattformen setzen. Sie gelten als das zeitgemäßeste, nützlichste und informativste Werbemittel und sind gerade bei Männern und in der Elektronik/Technik Branche sehr beliebt. Außerdem werden Flugblätter als Teaser für E-Commerce herangezogen und sind daher für uns von besonderem Interesse.

Wenn es um die Zustellung geht ist die Post der beliebteste Lieferant. Wie gehen Sie mit diesem Vertrauen um?

Dieses Vertrauen ehrt uns und ist für uns Ansporn, es noch weiter zu erhöhen. Das gelingt uns einerseits mit unserem Fokus auf Kundenorientierung. Wir investieren laufend in noch flexiblere und bequemere Zustell- und Aufgabemöglichkeiten, testen ganz neue, innovative Lösungen, wie aktuell die Zustellung ins Vorzimmer und setzen vermehrt auf Interaktionsmöglichkeiten zwischen Paket und Empfänger. Gerade ein positives Zustellerlebnis ist für die Konsumenten ein wichtiger Entscheidungsfaktor, wieder in einem Webshop einzukaufen. Mittlerweile haben 800.000 Haushalte eine Abstellgenehmigung, was für das entgegengebrachte Vertrauen und den Convenience Faktor spricht.

In beiden analysierten Branchen haben 35 Prozent der Kunden bereits Ware zurückgeschickt. Wie optimiert die Post das Retouren-Segment?

Wir haben 2020 im Vergleich zum Vorjahr zwar eine leichte Steigerung der Retourensendungen erlebt, allerdings verglichen mit den Mengensteigerungen von 30 Prozent ist der Anteil der Retouren seit mehreren Jahren rückläufig. Das hat vor allem mit den immer besser werdenden Produktbeschreibungen der Versender zu tun. Eine reibungslose Abarbeitung der Rücksendungen ist uns sehr wichtig. Mit unseren Versandservices wie der durchgehend geöffneten Versandbox, dem Abholservice oder der Mitnahme im Zuge der Zustellung ermöglichen wir den Empfänger eine schnelle und bequeme Retournierung ihrer Bestellungen.

Die Ergebnisse der Studie sowie eine Analyse dazu finden Sie in der Juni-Ausgabe von CASH.