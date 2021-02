ready2order

Markus Bernhart, Chef des Payment-Anbieters ready2order

Am 15. Februar steht die alljährliche Jahresbelegsprüfung an. CASH hat bei Markus Bernhart, Chef des Payment-Anbieters ready2order nachgefragt, wie Händler den bürokratischen Schritt so einfach wie möglich gestalten können.

CASH: Sehr geehrter Herr Bernhart, was ist bei der Jahresbelegprüfung gerade für KMUs der größte Stolperstein?

Markus Bernhart: Der grö&