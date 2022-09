ARA: Vorstandswechsel für eine neue ÄRA

Christoph Scharff übergibt nach 14 Jahren an der Spitze der Altstoff Recycling Austria AG (ARA) die Führung an den bisherigen Vertriebsvorstand ab, der zusammen mit einem langjährigen Berater die Leitung übernimmt.

Harald Hauke wird in seiner neuen Funktion auch Vorstandssprecher. Die Spitzenposition teilt er sich mit Martin Prieler, der ab Oktober die Geschäftsbereiche Produktion, IT und Finanzen leitet. Zum Abschied hat der ausscheidende Christoph Scharff ein Video veröffentlicht. "Wir haben einen starken Plan, wie wir die Zukunft der Kreislaufwirtschaft in Österreich meistern werden", sagt er darin. Weiter heißt es: "Harald Hauke wird mit Martin Prieler eine neue ARA in die nächste Phase der Kreislaufwirtschaft führen."