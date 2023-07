ISS: Neuer CEO für ISS-Gruppe

ISS

Der internationale Facility-Riese mit über 360.000 Mitarbeitern ernennt den bisherigen CFO Kasper Fangel zum neuen CEO des dänischen Konzerns.

Mit seiner langjährigen Tätigkeit in der Branche bringt Kasper Fangel, der bereits auf 15 erfolgreiche Jahre in der ISS-Gruppe zurückblicken kann, eine Fülle an Erfahrungen und Fac