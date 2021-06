CBRE: Immo-Dienstleister expandiert nach Graz

Der Immobiliendienstleister CBRE verstärkt seine Aktivitäten in Südösterreich und holt Sigrid Filzmoser als Associate Director und Sales Representative Süd für den Standort Graz.

Seit Anfang Juni 2021 verantwortet Sigrid Filzmoser den Aufbau und die Etablierung des CBRE-Standorts in der steirischen Landeshauptstadt. Vor ihrem Wechsel zum internationalen Immobiliendienstleister CBRE war Filzmoser im Investment und Asset Management unter anderem für Henderson Global Investors, CA Immo International und Europolis in Wien und Prag tätig. Zuletzt arbeitete sie von 2012 bis 2020 als selbstständige Maklerin und Consultant für ORE Optimizing Real Estate.Filzmoser schloss 2004 an der Fachhochschule Wiener Neustadt das Studium Immobilienmanagement und Unternehmensrechnung ab. 2010 absolvierte sie zudem am IfM Institut für Management Salzburg einen Executive MBA.Die Expansion nach Graz begründet Andreas Ridder, Managing Director CBRE Österreich, folgendermaßen: "Keine österreichische Stadt wächst aktuell so rasch wie Graz. Mit der Stärkung des Standorts Graz intensivieren und bündeln wir unsere Aktivitäten in allen Asset Klassen in der Steiermark sowie in Kärnten." Vor allem Investoren haben in den vergangenen Jahren und Monaten verstärktes Interesse an Graz gezeigt, wo zurzeit etliche Projekte in den Bereichen Wohnen, Büro, Retail und Logistik umgesetzt werden. Das Grazer Büro von CBRE deckt mit Unterstützung aus Wien alle Dienstleistungen im Bereich Gewerbeimmobilien ab.