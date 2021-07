Laura Holzheimer übernimmt im Wiener Office des internationalen Immobiliendienstleisters CBRE die Position des Head of Research.

Seit dem Jahr 2015 arbeitet Laura Holzheimer (30) bei CBRE in Wien. Sie startete als Assistant Capital Markets & Research, danach wechselte sie in die Research Abteilung, die sie jetzt – nach fünf Jahren – leitet.Mit ihrem Team ist sie nun für den gesamten Research Bereich – d.h. die Aufbereitung aller Daten sowie die Erstellung von Marktberichten, die Unterstützung der Business Lines beispielsweise bei Pitches, die fundierte Kreation von Berichten für Kunden und Investoren – des Unternehmens verantwortlich und arbeitet eng mit allen Business Units bei CBRE zusammen. Auch ist sie mit den Research Abteilungen in den Regionen DACH, CEE, EMEA und Global in enger Abstimmung.Laura Holzheimer ist ausbildete Immobilienkauffrau und arbeitete vor ihrer Tätigkeit bei CBRE als Gewerbeimmobilienmaklerin bei ATAG Klöckner & Cie. GmbH in Deutschland.