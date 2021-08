Der 34-Jährige ist für die Weiterentwicklung der bestehenden Corporate Solutions von Dachser in Österreich verantwortlich.

Manuel Schmelz, 1987 in Wien geboren, startete bereits 2010 seine berufliche Laufbahn im Familienunternehmen Dachser. Als Speditionsleiter des Tiroler Standorts leitete Schmelz seit 2016 sämtliche speditionellen Abläufe des Logistikzentrums in Stans. Des Weiteren zeichnete er als Ausbildungsleiter des Standortes verantwortlich. Sein Aufgabengebiet umfasste dabei das Recruiting und die Integration neuer Lehrlinge ebenso wie die Abstimmung der Ausbildungsinhalte auf Landesebene.

Davor war Schmelz in verschiedenen Funktionen im Logistikzentrum Wien in Himberg wirkend. Seine berufsbegleitende Ausbildung, ein Studium für "Logistik- und Transportmanagement" geben ihm das notwendige Rüstzeug für seine verantwortungsvolle Tätigkeit. In seiner neuen Funktion unterstützt er auch die Verkaufsteams des Landes und legt vorerst den Fokus auf die Corporate Solution DACHSER Chem Logistics. Schmelz berichtet direkt an Günter Hirschbeck, Managing Director European Logistics Dachser Austria. "Mit der Neupositionierung wollen wir für die österreichische chemische Industrie mit ihren spezifischen Anforderungen noch stärker ein verlässlicher Logistikpartner sein", sagt Hirschbeck.