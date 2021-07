Der 41-Jährige verantwortet die Geschäftsfelder des Logistikunternehmens.

Matthias Gonzi (41) hat mit April 2021 die Rolle des Head of Sales des Dachser Austria Geschäftsfeldes Air & Sea Logistics (kurz ASL) übernommen. Er verstärkt damit das Führungsteam in der Luft- und Seefracht als erfahrener Vertriebs- und Verkaufsleiter. In dieser Position verantwortet er die strategische Neukundenentwicklung und sämtliche Vertriebsaktivitäten in Österreich. Für diese Position bringt er Logistik-Erfahrung als Head of Sales bei cargo-partner mit, davor war er bei den Grbrüder Weiss als Sales Manager für die Steiermark, Kärnten und Südburgenland verantwortlich.

"Der Erfolg und das damit verbundene Wachstum unseres Unternehmens erfordern eine strukturierte Steuerung unserer Verkaufsaktivitäten, um diesen Erfolg nachhaltig zu sichern. Die Marktveränderungen durch Covid-19 haben unsere vertriebliche Ausrichtung verschoben. Herr Gonzi wird die Verkaufsmannschaft und unsere Kunden bei der Rückkehr zur Normalität sowie der Umsetzung der Unternehmensziele unterstützen, unseren Weg zur Digitalisierung und die Erweiterung unserer Geschäftsaktivitäten aktiv mit vorantreiben", sagt Michael Rainer, Managing Director ASL Eastern Europe and Austria.