DHL: Michael Welsch bei DHL

Der Zustelldienst hat einen neuen Vice President Sales.

DHL Express Österreich gibt bekannt, dass Michael Welsch zum 1. Jänner 2020 die Rolle des Vice President Sales übernimmt. Michael Welsch hat über 25 Jahre Berufserfahrung in unterschiedlichen Vertriebs Positionen. Die letzten 14 Jahre hat der 47-jährige, vierfache Familienvater bei Microsoft verbracht – davon alleine über zehn Jahre als Sales Director für Österreich. Zuletzt verantwortete er den gesamten Fieldsales-Bereich für Microsoft in der DACH-Region. Davor bekleidete er die Rolle des Sales Director bei der JoWood Group, einem Startup Unternehmen. Michael Welsch ist Master of Business Administration der University of Middlesex in Sportmanagement.