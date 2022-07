Michael Eckelsberger avancierte neben Ralf Schweighöfer zum zweiten Geschäftsführer von DHL Express Austria.

Seit Jänner 2020 ist Michael Eckelsberger Vice President Marketing und Sales bei DHL Express Austria. Zusätzlich wurde er nun zum zweiten zeichnungsberechtigten Geschäftsführer des Unternehmens ernannt. Er bildet damit gemeinsam mit Ralf Schweighöfer, der seit dem Jahr 2011 als CEO die Geschicke von DHL Express in Österreich leitet, die neue Doppel-Geschäftsführung des Logistikdienstleisters. Laut Unternehmensaussendung erfolgte die Aufstockung des Top-Managements, um für das wachsende Geschäft von morgen gerüstet zu sein.



Michael Eckelsberger ist gebürtiger Steirer und kann auf 27 Jahre Berufserfahrung in unterschiedlichen Vertriebspositionen zurückblicken. So war er vor DHL bei Microsoft beschäftigt, wo er über zehn Jahre die Funktion des Sales Director für Österreich ausführte und auch den gesamten Fieldsales-Bereich von Microsoft in der DACH-Region verantwortete.