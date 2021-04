Nachdem Alfred Schrott seinen Posten niedergelegt hat, übernimmt der iglo Österreich-Geschäftsführer bei ECR.

Einstimmig wurde der 43-jährige Markus Fahrnberger-Schweizer vom ECR Board als neuer Co-Chairman gewählt. Der Branchen-Veteran war bereits bei Bahlsen im Key Account Management tätig, hat bei Coca-Cola Hellenic die Verkaufs-Ausbildung verantwortet und konnte sich als Global Field Sales Manager bei Red Bull beweisen. Seit Anfang des Jahres ist Fahrnberger-Schweizer Geschäftsführer von iglo Österreich, wo er zuvor als Sales Director arbeitete.

Der neue Co-Chariman zu seiner neuen Aufgabe: "ECR hat als branchenübergreifende Plattform für Handel und Industrie eine wichtige Rolle, was Kooperation und Weiterentwicklung der Branche betrifft. Es freut mich sehr, mich in meiner neuen Funktion verstärkt einbringen zu dürfen und an vielen spannenden Themen mitarbeiten zu können. In den nächsten Jahren werden wir uns stark auf Nachhaltigkeit in seiner Gesamtheit sowie Kreislaufwirtschaft fokussieren. Das sind Themen, die die Mitglieder beschäftigen und für die wir gemeinsame gute Antworten entwickeln werden."

Thomas Zechner, Geschäftsführer Markant sowie ECR Co-Chairman Handel, zu seinem neuen Kollegen: "Mit Markus Fahrnberger-Schweizer bekommen wir einen wahren Markenartikel-Experten in unsere Reihen. Als Co-Chairman Handel freue ich mich ganz besonders, einen erfahrenen Counterpart an meiner Seite zu haben, mit dem wir die Agenda von ECR Austria weiterhin professionell vorantreiben werden."

Auch im Bereich der sogenannten Arbeitskreisleiter kommen zwei neue Player an Bord: Auf der Demand Side wird sich Christoph Mayer, Head of Operations Management bei Metro, engagieren. Ingo Wuppinger, seines Zeichens Leiter Verkauf Handel bei Stiegl, verstärkt die Supply Side auf der Industrie Seite.