Als Einstellungs-Coach startet Roland Motschiunig mit seinem neu gegründeten Unternehmen EinSTELLung – Beratung & Coaching in die Selbstständigkeit.

Motschiunig ist ein Branchenkenner, der 30 Jahre Erfahrung mitbringt. Er war in zahlreichen führenden Positionen in Marketing, Verkauf und Geschäftsführung der Markenartikelindustrie tätig. Jetzt schlägt er als Unternehmensberater, Coach und Trainer ein neues Kapitel in seiner beruflichen Laufbahn auf. Sein Ziel ist es Menschen beim Finden ihrer optimalen Einstellung zu helfen, damit Veränderung überhaupt erst stattfinden kann. „Mir wurde bewusst, dass ich durch meine Erfahrungen und Fähigkeiten, Menschen überraschend gut dabei unterstützen kann, sich selbst zu verändern und ihre berufliche Lebenszeit mit Sinn zu erfüllen“, so der gebürtige Wiener.

Vor seiner Geschäftsführertätigkeit für einen internationalen Food-Broker war Motschiunig Sales Director, Prokurist und Mitglied des Management Teams bei Kelly's. Zuvor arbeitete er 13 Jahre lang für Nestlé Österreich, wo er verschiedene führende Positionen inne hatte. Darunter Consumer-Communications-Director und Mitglied des Management-Teams sowie zehn Jahre als Country Business Manager für das Nestlé Joint Venture Cereal Partners Austria. Weitere berufliche Stationen machte der studierte Handelswissenschafter bei IBM, Austrian Airlines und einer Wirtschaftsprüfungskanzlei. Seine Ausbildung zum Trainer und ICF-Coach ergänzen seine Erfahrung als Kommunikationsexperte.

Neben persönlichem Coaching bietet Motschiunig zudem Seminare und künftig auch Webinare zu verschiedenen Themen der Einstellung und der bewussten Veränderung an. Weitere Informationen: www.einstellung.at