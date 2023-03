VOEB

Michael Außerdorfer, Vorstand der Nachwuchsorganisation Young VOEB, und Gabriele Jüly, Präsidentin des VOEB, werben mit Green Jobs um Personal in der Kreislaufwirtschaft.

Der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe zeigt die vielfältigen, "klimarelevanten" Jobs in der Kreislaufwirtschaft auf. Nicht ganz uneigennützig, denn auch in der Recyclingbranche sind tausende Stellen offen.

Anlässlich des Global Recycling Day, der am 18. März stattgefunden hat, versucht der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) die vielen Jobmöglichkeiten der Branche vor den Vorhang zu holen. "Alle Jobs garantieren eine berufliche Laufbahn in einem systemrelevanten, sicheren und abwechslungsreichen Arbeitsumfeld. Arbeiten in der Kreislaufwirtschaft macht Sinn und ist nachhaltig. Es ist mir ein persönliches Anliegen, vor allem junge Frauen für diese hochspannende Branche zu motivieren", betont Gabriele Jüly, die im Jahr 2020 als erste Frau VOEB-Präsidentin wurde. Gesucht werden Anlagentechniker:innen, Expert:innen im Stoffstrommanagement, Logistiker:innen oder Llw-Fahrer:innen. Die Branche bietet auch eine Lehre als Entsorgungs- und Recyclingfachkraft.





Anfang Februar waren 111.000 Stellen in Österreich unbesetzt, viele davon in der Kreislaufwirtschaft. Außerdem ist sich der Verband sicher, dass man, um die Klima- und Energiewende zu schaffen, bis 2030 allein in Österreich rund 100.000 Fachkräfte braucht. Mit der Bewusstseinskampagne "Fighters4Climate - #karrierefürsklima" möchte die Branche auf sich aufmerksam machen und stellt 13 Berufe vor, die für die Klima- und Energiewende notwendig sind. Die eigenen Arbeitsplätze sieht der Verband also klar im Bereich der Green Jobs angesiedelt und damit würde die Kreislaufwirtschaft den Zahn der Zeit treffen. Eine aktuelle marketagent-Umfrage von oecolution zeigt, dass 17 Prozent der unter 30-Jährigen mit ihrem Job etwas für die Umwelt tun wollen.

