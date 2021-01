Der Geschäftsführer von GS1 Austria, Gregor Herzog, ist seit Jahresbeginn der neue Vorsitzende von GS1 in Europe. Damit übernimmt er für die nächsten beiden Jahre die Aufgabe, internationale Standards auf europäische Markterfordernisse abzustimmen und nationale Empfehlungen europaweit zu harmonisieren.

Gregor Herzog, seit 11 Jahren Geschäftsführer von GS1 Austria, wurde vom Leitungsgremium von GS1 in Europe zum Chairman für 2021 und 2022 gewählt. Damit ist er für das allgemeine Funktionieren von GS1 in Europa verantwortlich und stellt sicher, dass die Stimme von GS1 in Europe innerhalb der internationalen GS1 Organisation gehört wird. Darüber hinaus ist er auch maßgeblich an der Stärkung der Beziehung zwischen GS1 in Europe und dem europäischen Ökosystem - der EU und europäische Verbände - beteiligt.

Für ihn ist die neue Aufgabe "eine besonders spannende Herausforderung, da GS1 auch sehr viel zur Entwicklung der EU-Politik beitragen kann. So können GS1 Identifikationsstandards etwa die Basis für Circular Economy und die Digital Society bilden." Dabei will Herzog auch seine erfolgreichen österreichischen Erfahrungen in die europäische Diskussion einbringen, wie etwa aus dem Meldesystem für gefährliche Abfälle oder der Identifikation von Unternehmen. Neben seiner Aufgabe als Chairman wird Herzog der Geschäftsführer von GS1 Austria bleiben.