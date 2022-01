Interseroh: Führungswechsel bei Interseroh

Christian Gschiel übernimmt die Geschäftsführung des Dienstleisters Interseroh, der langjährige Chef Franz Sauseng geht in Pension.

Nach jahrzehntelanger erfolgreicher Aufbauarbeit und Führung des Unternehmens wird sich Franz Sauseng im Laufe des Jahres 2022 in den wohlverdienten Ruhestand zurückziehen", heißt es aus dem Unternehmen. Seine Nachfolge tritt Christian Gschiel an, der im Jänner bereits alle entsprechenden Agenden und Verantwortungen von Franz Sauseng übernommen hat und die operative Führung von Interseroh Austria künftig in seinen Händen halten wird.

Interseroh Franz Sauseng, langjähriger Geschäftsführer Interseroh Austria, wird im Laufe des Jahres 2022 in Pension gehen, er hat bereits an Christian Gschiel übergeben. Christian Gschiel hat Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien mit einer Spezialisierung auf die Bereiche Handel, Marketing und Außenhandel studiert. Zuvor war er als Internationaler Key Account Manager bei Mayr Melnhof Karton AG, Sales Director CEE bei Müller Martini oder auch Gebietsverkaufsleiter Partner & Direktvertrieb bei Kyocera Document Solutions Austria tätig. Vor seinem Wechsel zu Interseroh war er General Manager bei Prontophot Austria.

Fokus auf Pfand und Rücknahmeautomaten

„Für die Zukunft erwarte ich ein sehr kompetitives Umfeld vor allem im Bereich PET.“ Christian Gschiel

Als Geschäftsführer will Gschiel nach einem intensiven Reorganisationsprogramm das Angebot von Interseroh "als Ressourcenoptimierer in Richtung vollwertiger Partner der Kreislaufwirtschaft weiter auf- und ausbauen". Dazu ist eine weitere Internationalisierung ebenso ein großer Fokus wie eine professionelle Umsetzung von Kundenprojekten als Gesamtlösungsspezialist – "getreu unserem breiten 'Alles aus einer Hand'-Konzept. Ein Bereich, der mir persönlich sehr am Herzen liegt, ist die Intensivierung der Zusammenarbeit mit unserem Partner Sielaff im Bereich der Pfandlösungen und Rücknahmeautomaten. Hand in Hand damit ist ein forcierter Ausbau unserer Standortberatungsschiene geplant." Hierzu verstärkt sich Interseroh auch massiv durch zusätzliche Experten mit profundem Fachwissen und stärkt dadurch den Kreislaufgedanken.