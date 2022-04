LVA: Neue Geschäftsführerin bei LVA

Mit 1. April 2022 übernahm Eva-Maria Wanzenböck die Geschäftsführung bei Österreichs größtem privatem Institut für Analysen und Expertise rund um Lebens- und Futtermittel, Umwelt, Pharma und Kosmetik mit Standort in Klosterneuburg (NÖ).

Unter ihrer Führung hat sich Romer Labs zu einem weltweit führenden Unternehmen in der Lebensmittel- und Futtermitteldiagnostik entwickelt. Gelungen ist dies durch ein hohes Maß an Innovation, den Aufbau effizienter Produktions- und Logistikstrukturen, Investments in den Vertrieb sowie die Ausweitung der Aktivitäten unter anderem mit sechs akkreditierten Lebensmittellaboren auf drei Kontinenten. Wanzenböck studierte Molekularbiologie an der Universität Wien – in ihrer Dissertation beschäftigte sie sich mit Pflanzengenetik.