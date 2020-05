Der Nachfolger von Javier Perez ist für die Unternehmensführung in 53 Ländern verantwortlich.

Mit dem 4. Mai hat Mastercard Europe einen neuen Präsidenten: der gebürtige Brite Mark Barnett wird Javier Perez nachfolgen, der sich in den Ruhestand verabschiedet hat. Barnett bringt mehr als 20 Jahren Branchenerfahrung mit und war seit 2003 in leitender Funktion für mehrere Landes-Ableger von Mastercard tätig."Dies ist eine wichtige Zeit für Mastercard, speziell hier in Europa. Ich freue mich, die Leitung in einer so dynamischen und vielfältigen Region übernehmen zu dürfen", sagt Mark Barnett zu seiner Ernennung. "Mastercard ist das einzige Payment-Technologieunternehmen in Europa, das wirklich mehrgleisig aufgestellt ist. Mit dieser einzigartigen Positionierung können wir in der gesamten Region einfache und sichere Zahlungsmethoden anbieten. Ich möchte auch weiterhin eine Unternehmenskultur prägen, in der wir neue Technologien und Innovationen fördern und gleichzeitig unsere Stellung als bevorzugter Partner ausbauen können. Ich freue mich, ein Team und ein Unternehmen zu führen, das darauf ausgerichtet ist, Positives zu bewirken und den Alltag der Menschen zu erleichtern."