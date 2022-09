Ja, das werde ich.Wir hören von unseren Kunden, dass ihnen drei Aspekte besonders wichtig sind:

1. Zuverlässigkeit in der logistischen Lieferkette

2. Rechnungen am Ende des Monats bezahlen zu können

3. Nachhaltigkeit in der logistischen Lieferkette



Im Allgemeinen stützt sich das Speditionsgeschäft auf ein Ökosystem von Partnern auf der ganzen Welt – von Fluggesellschaften über Bodenabfertiger bis hin zu Straßentransporteure und vielen weiteren. UPS wählt seine Anbieter sorgfältig aus, um ein Netzwerk vertrauenswürdiger Partner an der Hand zu haben, die ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit für den Frachtverkehr gewährleisten.

Wir zählen jedoch nicht nur auf unsere Partner. Unsere Mitarbeiter sind ein wesentlicher Bestandteil der Kunden-Erfahrung. Aus diesem Grund engagiert unser Beschaffungsteam unsere Transportpartner auf allen Ebenen – global, regional, national. Wir möchten eine maximale Kaufkraft und ausreichend Kapazitäten für unsere Kunden sicherstellen, damit sie sich auf UPS SCS verlassen und somit ihre Lieferkette am Laufen halten können.



Welche Rolle spielen dabei regionale Teams und Standorte?

Lokale Teams, auch in Österreich, sind ein wichtiger Bestandteil unserer Organisation. Die Beziehung zum Kunden wird von unseren lokalen Verantwortlichen aufgebaut, um auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen zu können. Sie stellen sicher, dass wir proaktiv mit unseren Kunden kommunizieren und auch die richtigen Lösungen vor Ort anbieten.