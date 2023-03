Veronika Wüster/Lars Ternes

Veronika Wüster wird neue Geschäftsführerin beim VOEB.

Veronika Wüster hat mit Anfang Februar die Geschäftsführung des Verbands Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) von Daisy Kroker übernommen, die mit September aus dem Verband ausscheidet.

Veronika Wüster hat in den vergangenen Jahren Erfahrungen in unterschiedlichen Positionen in der Industrie und der Politik gesammelt. So war die 37-Jährige unter anderem als stellvertretende