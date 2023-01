Bernd Winter

Der Wirtschaftsingeneur Bernd Winter leitet seit Beginn des Jahres 2023 die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Vereins Netzwerk Logistik.

Der Verein Netzwerk Logistik holt sich mit Bernd Winter einen erfahrenen Pressesprecher, der die Öffentlichkeitsarbeit komplett neu ausrichten und besser machen soll.

Der Verein Netzwerk Logistik (VNL) ist das Wirtschaftsnetzwerk im Bereich Logistik in Österreich. Es will die aktuellen und zukünftigen Anforderungen an die Logistik mit den entsprechenden L