Zahlreiche namhafte Unternehmen kooperieren mit der ARA, um mehr Bewusstsein für die Mülltrennung und damit die Kreislaufwirtschaft zu erzeugen.

ARA: ARA Awareness-Kampagne

Mit Februar 2022 startet eine branchenübergreifende Awareness-Kampagne, die auf Bewusstseinsbildung bei den Endkonsumenten setzt. ARA-Vorstand Harald Hauke erklärt: "Wir wollen die Menschen dazu motivieren, ihre Verpackungen noch stärker getrennt zu sammeln und gemeinsam mit unseren Kunden ein Zeichen für noch mehr Nachhaltigkeit setzen. Mit der Produzentenverantwortung konnten wir in den letzten 30 Jahren in der Kreislaufwirtschaft bereits viel erreichen. In Hinblick auf die EU-Klimaschutzziele muss auch die Konsumentenverantwortung noch weiter in den Fokus rücken."