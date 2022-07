ARA: Digi-Cycle wird Tochterunternehmen

Nach der erfolgreichen Pilotphase wird das Incentive-System rund um die Mülltrennung nun als eigene Firma geführt.

"Digi-Cycle ist so konzipiert, dass es skalierbar und erweiterbar ist. Im Hintergrund arbeiten wir gemeinsam mit unseren Partnern bereits an einem vollwertigen Incentive-System, um individuelle Recyclingleistungen zu belohnen. Damit zahlt sich korrekte Mülltrennung dann gleich doppelt aus", so Heigl.