ARA: Kreislaufwirtschaft braucht keine Grenze

AdriaVidal - stock.adobe.com

Kreislaufwirtschaft als Gamechanger einer modernen Ökonomie: Eine Studie des Focus-Instituts zeigt, dass Recycling von Konsumentinnen und Konsumenten in Österreich und Deutschland als wichtige Komponente des Umweltschutzes erlebt wird. Konkret geben 50 Prozent der in Österreich lebenden Personen an, dass Recycling ein entscheidender Weg ist, um Rohstoffe zu schonen.