BVL: Anderes Konzept für den Logistik Dialog

Die BVL-Veranstaltung am 10. September 2020 entfällt, dafür geht das Event in kleinerer Form auf Tour.



Nach langer, virtueller Vernetzung macht es sich die BVL zum Ziel, das langersehnte Bedürfnis der Community nach persönlichem Austausch abzuholen", heißt es in der Ankündigung.

Den ersten Keynote-Speaker haben die Veranstalter auch bereits verraten: Der US-Astronaut Terry Virts wird von seinen Erlebnissen auf der Weltraumstation ISS erzählen. Mehr Infos zum Programm und der Anmeldung folgen in Kürze. Niederösterreich, Salzburg, Graz, Klagenfurt und Wien. "

Eigentlich hätte der 36. BVL Logistik-Dialog am 10. September im Eventcenter Pyramide Vösendorf (NÖ) stattfinden sollen. Wie so viele Veranstaltungen wurde diese nun coronabedingt abgesagt. Als Ersatz startet der BVL eine Reihe an kleineren Conventions unter dem Motto "Global Lokal". Vorerst kommt der "Mini-Dialog" nach