Der Coronavirus hat den Handel auf den Kopf gestellt. Vor allem Online-Shops profitieren nun von der Krise. Die größte Herausforderung beim Aufbau eines E-Commerce-Handels ist die Logistik. Das Wiener Unternehmen byrd bietet eine Lösung.

Starke Umsatz-Einbußen aufgrund der coronabedingten Schließungen bringen Händler in eine äußerst schwierige Situation. Es wurden bereits sowohl national als auch regional zahlreiche Initiativen gestartet, um den Handel zu unterstützen. Unter anderem mit dem Ziel, Geschäfte zu digitalisieren. Doch während ein Onlineshop heutzutage schnell aufgesetzt werden kann, bleibt die Logistik eine große Herausforderung für viele Händler. byrd hat nun die Kapazitäten aufgestockt, um betroffenen Händlern schnelle Lösungen bieten zu können.

Erfolgsfaktor Logistik

Die größte Herausforderung für Händler ist der Aufbau der komplexen Logistik, um die Produkte schlussendlich erfolgreich an den Empfänger zustellen zu können. Dementsprechend benötigt es viele Ressourcen und die entsprechende Expertise, um eine leistungsstarke Logistik zu entwickeln.

Aufgrund dieser Herausforderungen entscheiden sich immer mehr Online-Händler die Logistik an einen Fulfillment Dienstleister (auch ​3PL​ genannt) komplett auszulagern. Dadurch können Fixkosten auf ein Minimum reduziert und die Abwicklung der Bestellungen automatisiert werden. Eine solche Lösung bietet auch das aus Wien kommende Unternehmen byrd, das als Handelsverbands-Partner bei der Initiative “Partner helfen Händlern” mitwirkt. Co-Founder von byrd, Petra Dobrocka bestätigt, dass Online-Händler weniger um ihre Existenz fürchten müssen als stationäre Unternehmen: “Wir beobachten, dass sich die Zahl der Online-Bestellungen bei unseren Kunden in der DACH Region in den letzten Wochen eher positiv entwickelt hat. Während einige wenige Kategorien stagnieren, ist die Nachfrage nach Haushalts-, Hygiene- und Tierfutterprodukten sogar leicht gestiegen.”