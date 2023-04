Zum sechsten Mal prämiert der Carton Austria Award die besten Leistungen der österreichischen Karton- und Faltschachtelindustrie, gefertigt aus DEM Material für die Kreislaufwirtschaft: Karton

.Propak Austria, Pro Carton und das Handelsmagazin CASH richten den Carton Austria Award auch 2023 gemeinsam aus und erreichen damit eine breite Öffentlichkeit. Die Teilnahme am European Carton Excellence Award genügt, Einreichungen aus österreichischer Produktion sind damit auch beim CAA dabei. Hochwertiges Marketing für österreichische Leistungen.



Carton Austria Award

Einreichbestimmungen

Alle Meinungsbildner aus Design, Handel und Markenartikelindustrie lesen das Handelsmagazin CASH. Und Ideen für eine positive Zukunft mit Karton gibt es reichlich. Denn die österreichische Karton- und Faltschachtelindustrie gehört zu den international führenden Playern der Branche. "Der Erfolg dieses Awards ist ein Erfolg für uns alle und unsere Zukunft. Denn die industrielle Herstellung von Produkten aus Papier und Karton ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Österreich. Vor allem aber helfen Innovationen aus Karton, das Klima zu schützen, indem sie schon jetzt eine vorbildliche Kreislaufwirtschaft vorleben", sagt Horst Bittermann von Pro Carton.Einreichende können gleich zweimal gewinnen: einen Preis der Jury des Fachmagazins CASH und den Publikumspreis. Einreichschluss ist wie beim European Carton Excellence Award der 26. Mai 2023. Unmittelbar danach beginnt das Voting.Wenn Sie einreichen wollen, sollten Sie schon jetzt prüfen, welche Produkte der letzten drei Jahre besonders kreativ und erfolgreich waren. Es lohnt sich, gute Unterlagen, vor allem gute Fotos und Videos mitzuschicken, denn jede Einreichung erhält viel Raum auf www.cash.at: Alle Einreichungen werden im CASH E-Paper im Sonderformat parallel zum Erscheinen der CASH-Ausgabe 07-08/23 am 20. Juli 2023 veröffentlicht.Alle Einreichungen werden außerdem auf allen Print- und Online-Plattformen sowie den Social Media-Kanälen der drei Partner vorgestellt. Im Juni beginnt das Voting: Voten dürfen alle Konsumenten, die Teilnehmer haben also Grund genug, ihre Partner und Freunde zu mobilisieren, damit diese ihre Favoriten kommentieren, teilen, liken und für sie abstimmen.CASH Handelsmagazin, Propak Austria und Pro Carton werden über ihre Websites und Newsletter rechtzeitig vom Start des Votings informieren. Abschluss des Votings ist im September 2023, die Preisverleihung findet am 3. Oktober 2023 im Rahmen des Pro Carton/Propak Austria Marketing Events statt.Reichen Sie ein für den European Carton Excellence Award – Sie nehmen damit zugleich und ohne zusätzliche Kosten am Carton Austria Award teil! Hier die Unterlagen:• Hier finden Sie die Teilnahmebestimmungen • Hier ist das Einreichformular Weitere Informationen bei unter www.propak.at und www.procarton.com