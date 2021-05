Für den 4. Carton Austria Award werden Einreichungen gesucht.

Wer also preiswürdige Kartonverpackungen mit ins Rennen schicken möchte, kann dies beim European Excellence Award auf procarton.com machen. Wird Österreich als Herkunftsland angegeben, so nehmen die Einreichungen automatisch beim Carton Austria Award 2021 teil, es müssen lediglich einige Zusatzinformationen beim entsprechenden Formular ausgefüllt werden. Die Einreichung ist bis Freitag, 4. Juni möglich. Verliehen wird die Auszeichnung für kartonbasierte Verpackungslösungen aus Österreich wieder in zwei Kategorien: dem Jurypreis und dem Publikumspreis, dessen Preisträger mittels öffentlicher Abstimmung ermittelt wird. CASH wird, Ende Juli die Nominierten Verpackungen und Hersteller im Printmagazin vorstellen und in einem digitalen Pocket-Magazin noch mehr Platz bieten. Und auch bei der Preisverleihung wird CASH mitmischen. Reichen Sie also mit ein, stimmen Sie sobald es geht mit ab und lassen Sie sich überraschen, was Karton alles kann.