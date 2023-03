CASH Podcast: Mehr Wege für Mehrweg

Im CASH Podcast erklärt Nikolaus Hartig, Manager Logistikverbund Mehrweg bei GS1 Austria, was Recycling von Mehrweg unterscheidet, wie die Abfallpyramide zum Einsatz kommt, und wo bereits erfolgreiche Mehrweg-Schritte gegangen werden.

Nikolaus Hartig ist Leiter des Logistikverbunds Mehrweg und spricht im aktuellen CASH Podcast über innovative Mehrweglösungen, die es bereits gibt und die aktuell in der Pipeline der Realisierung lauern. Auch geht er der Frage nach, ob Vermeidung, Wiederbefüllung oder Wiederverwerten die bessere Lösung ist. Mithilfe der Abfallpyramide nähert sich Hartig einer allgemeingültigen Antwort darauf. Als positives Beispiel nennt Hartig das Mehrwegdisplay Loopos, das Ergebnis einer intensiven Arbeitsgruppe. Dabei kommen anstatt flächendeckender und komplett bedruckter Kartonagen-Displays, die ja in der Praxis meist nur einmal verwendet werden und sechs bis acht Kilogramm Kartongewicht auf die Waage bringen, Kunststoff-Displays mit aufklappbaren Säulen zum Tragen. Diese werden zu einer Basis zusammengestellt in Form einer Viertelpalette. In den vorgesehenen Einschubfächern, die aber nicht tragend sind und daher viel weniger Gewicht verlangen, landet dann die individuelle Promotionpräsentation. Man rechnet hier mit bis zu 100 Umläufen pro Display und deutlich mehr Stabilität und Robustheit.Ein CASH Podcast powered by GS1 Austria.