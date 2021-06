Chep: Brambles wird klimaneutral

Das in Österreich mit Chep vertretene Unternehmen reduziert den CO2-Ausstoß bis 2025 auf null.

Beim Erreichen dieses Zieles wurden nun zwei Meilensteine erreicht: Die Netto-Emissionen durch das Verbrennen von Kraftstoffen sowie durch eingekaufte Energie wurden auf null gesenkt. "Ich könnte nicht stolzer auf diesen Meilenstein sein", erklärt Graham Chipchase, CEO von Brambles. "Aber die Arbeit hört hier nicht auf. Die eigentliche Herausforderung liegt vor uns: Unsere Kunden und Lieferanten dazu zu bringen, in ihrem Betrieb ebenfalls CO 2 -neutral zu arbeiten. Wir werden unsere Partnerschaften vertiefen und neue aufbauen, um die Kreislaufwirtschaft und die besten verfügbaren CO 2 -armen und -freien Produkte und Services zu nutzen, um unsere gesamte Lieferkette zu dekarbonisieren."