Dachser

Zur Branchenlösung Dachser Cosmetics Logistics gehört etwa auch der Displaybau.

Nach dem Start in Frankreich, dem "Land der Kosmetik", wird die Branchenlösung Dachser Cosmetics Logistics nun in weiteren Schlüsselmärkten in Europa ausgerollt.

Egal, ob Gesichtswasser, Nachtcreme, Make-up oder Lidschatten - Kosmetikprodukte haben spezielle Anforderungen auf ihrem Weg vom Produzenten bis zum Verbraucher. Um hier ein maßgeschneidertes Tr