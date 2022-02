Dachser

Logistikdienstleister Dachser nimmt bis Ende 2023 zusätzlich mindestens 50 batterieelektrische Lkw sowie rund 1.000 E-Autos als Firmen- und Dienstwägen in die Flotte auf.

Voll elektrische Lastwagen in höheren Gewichtsklassen sind bisher am Markt kaum verfügbar. Daher betreibt Dachser aktuell auch nur ein Vorserienmodell des 19-Tonners eActros im Rahmen einer Innovationspartnerschaft mit Daimler in der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart. Darüber hinaus setzt Dachser in der Stadtbelieferung E-Lastenräder und E-Fahrzeuge mit bis zu 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht ein.





In den kommenden zwei Jahren wird Dachser nun jedoch mindestens 50 zusätzliche E-Lkw, darunter auch schwere batterieelektrische Motorwagen und Sattelzugmaschinen unterschiedlicher Hersteller, selbst anschaffen oder zusammen mit Transportpartnern zum Einsatz bringen. "Den Einsatzbereich der emissionsfreien Lkw weiten wir in diesem Jahr auf regionale Verkehre und insbesondere Shuttle-Transporte aus. Außerdem wollen wir batterieelektrische Hoffahrzeuge für das Umsetzen von Wechselbrücken und Sattelaufliegern in unseren Niederlassungen nutzen", erklärt Alexander Tonn, Chief Operations Officer (COO) Road Logistics bei Dachser.

Darüber hinaus soll bis Ende 2023 bereits jeder zweite Firmen- oder Dienstwagen bei Dachser in Europa ein batterieelektrisches Fahrzeug sein. Der Umstieg auf vollelektrische Pkw erfolgt schrittweise, unter anderem aufgrund der aktuell sehr langen Lieferzeiten derartiger Fahrzeuge. Parallel dazu schafft Dachser ausreichende Ladepunkte für E-Autos in den Niederlassungen. Außerdem sind über 40 neue Schnellladesäulen für Lkw mit jeweils 180 kW Ladeleistung in Planung. Dabei werden sämtliche Ladestellen mit grünem Strom versorgt, der entweder eingekauft oder selbst über Photovoltaikanlagen produziert wird.



