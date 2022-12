Um Lagermitarbeitern das Heben schwerer Lasten zu erleichtern, setzt Logistiker Dachser auf neuartige Exoskelette.

Im Food Warehouse von Dachser im schwäbischen Langenau bei Ulm werden täglich jede Menge Säcke, die zum Beispiel Backmittel und Fertigmischungen enthalten, kommissioniert. Gewicht pro Sack: 25 Kilogramm. Um die Mitarbeiter bei der körperlich anspruchsvollen Arbeit zu entlasten, startete Dachser bereits 2019 ein Pilotprojekt mit Exoskeletten, die über mechanische Federsysteme verfügen. Solche passiven Geräte verschieben aber lediglich die wirkenden Kräfte.



Nun setzt Dachser im Lager Langenau jedoch auf zwei aktive, KI-basierte Exoskelette des Augsburger Robotikherstellers German Bionic. Diese Roboter zum Anziehen werden wie ein Rucksack auf den Rücken geschnallt und mit Gurten an Brust und Oberschenkel befestigt. Zudem verfügen die aktiven Exoskelette namens Cray X über batteriebetriebene Motoren, die den Anwender beim Heben und Tragen von schweren Gegenständen unterstützen.

Die ganze Arbeit wird den menschlichen Muskeln jedoch nicht abgenommen. So lässt sich grob sagen, dass beispielsweise das Heben eines 30 Kilogramm schweren Gewichts mit der Unterstützung in etwa so anstrengend ist wie das von fünf Kilogramm. Der kleine Akku des Geräts hält übrigens eine Schicht durch, ohne dass dazwischen geladen werden muss.