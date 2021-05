Fahrzeughersteller Daimler Truck und Energieanbieter Shell haben eine Vereinbarung zur Einführung von wasserstoffbasierten Brennstoffzellen-Lkws inklusive Tankinfrastruktur unterzeichnet.

Der Plan sieht den kontinuierlichen Ausbau der Wasserstoff-Infrastruktur in diesem Korridor vor, damit ab dem Jahr 2030 150 Wasserstofftankstellen und rund 5.000 schwere Brennstoffzellen-Lkw der Marke Mercedes-Benz in Betrieb gehen können. Bereits ab dem Jahr 2025 soll der Korridor eine Gesamtlänge von 1.200 Kilometern aufweisen. Im Gegenzug beabsichtigt Daimler Truck im Jahr 2025 die ersten schweren Wasserstoff-Lkw an Kunden zu übergeben.

Die Vereinbarung umfasst zudem die Etablierung eines offenen Betankungsstandards für Wasserstoff. Dieser soll die Schnittstelle zwischen Lkw und Tankstelle definieren und dabei eine kundenfreundliche, kosteneffiziente und sichere Wasserstoffbetankung ermöglichen. "Wir laden dabei andere interessierte Hersteller und Partner aus der Industrie ein, sich uns bei diesem Vorhaben anzuschließen", so Ben van Beurden, CEO von Royal Dutch Shell. Daimler Truck und Shell betonten weiters, dass sie nach wie vor uneingeschränkt hinter dem Konsortium H2Accelerate stehen. Dieses wurde im Dezember 2020 von

Daimler Truck, Iveco, OMV, Shell und Volvo gegründet, um Wasserstoff-Lkws zum Durchbruch zu verhelfen.



"Shell und Daimler Truck sind davon überzeugt, dass wasserstoffbasierte Brennstoffzellen-Lkw ein Schlüsselelement des CO-neutralen Transports der Zukunft sind. "Unsere beispiellose Zusammenarbeit als zwei große Branchenvertreter liefert die Antwort auf die Frage, was zuerst kommen sollte: Infrastruktur oder Fahrzeuge. Beides muss Hand in Hand gehen", meint Martin Daum, Vorstandsvorsitzender der Daimler Truck AG. Für die konkrete Umsetzung dieses Vorhabens gibt es auch bereits einen genauen Zeitplan. Demnach wird Shell ab dem Jahr 2024 zwischen den drei Wasserstoff-Produktionsstandorten in Rotterdam in den Niederlanden sowie in Köln und Hamburg in Deutschland ein Tankstellennetz für grünen Wasserstoff errichten.