DB Schenker: CO2-freie City-Logistik in Wien

DB Schenker setzt seine Nachhaltigkeitsstrategie weiter fort und realisiert eine CO2-freie Logistik in Wien.

Um den CO2-Ausstoß zu verringern und damit einen Beitrag für die Umwelt zu leisten, nimmt der international tätige Logistikdienstleister zwei vollelektrische und emissionsfreie leichte Lkws in Betrieb. Die feierliche Übergabe fand am Freitag, dem 12. März im Beisein von Hans-Jürgen Salmhofer (Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie), Alexander Winter (DB Schenker CEO von Österreich und Südosteuropa) und Maximo Lopez Alvarez (DB Schenker Senior Vice President Land Transport in Österreich und Südosteuropa), vor der DB Schenker Zentrale in Wien statt. Der Hersteller Daimler Trucks war durch Andreas Prummer, Vertriebsleiter Österreich und Ronald Moser, Key Account Manager, vertreten."DB Schenker hat sich das Ziel gesetzt, der führende Anbieter grüner Logistik zu werden und die spezifischen Transportemissionen bis 2030 um 40 Prozent zu senken. Mit dem Einsatz der vollelektrischen Leicht-Lkw in der Wiener Innenstadt kommen wir diesem Ziel ein großes Stück näher und setzen eine CO2-freie City-Logistik in die Realität um", sagt Alexander Winter und Maximo Lopez Alvarez ergänzt: "Wir sind sehr stolz, dass wir mit den ersten beiden FUSO eCanter erfolgreich in unser ECO Jahr 2021 starten. Ab sofort ist DB Schenker somit emissions- und geräuschfrei in Wien und Linz für unsere Kunden unterwegs. Zwei weitere Fahrzeuge folgen für Salzburg und Innsbruck".Der vollelektrische Leicht-Lkw hat eine Leistung von 129 kW und eine Nutzlast von bis zu 3,2 Tonnen. Der 7,49-Tonner verfügt über eine Reichweite von mindestens 100 km. Damit wird er dem Bedarf im Wiener Verteilerverkehr gerecht. Die Batterie des FUSO eCanters lässt sich einfach mit Wechselstrom- oder Gleichstromladern über Nacht aufladen. Durch einen Schnelllader kann die Ladezeit sogar auf rund eineinhalb Stunden reduziert werden. Die emissionsfreien eCanter für den urbanen Verteilerverkehr hat DB Schenker bereits in zahlreichen europäischen Metropolen wie Oslo, Paris, Berlin und Madrid erfolgreich im Einsatz.