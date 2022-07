Die Bio-Kraftstoffe basieren auf biologischen Reststoffen wie Altspeiseöl und anderen Abfallprodukten. Aus diesen Rohstoffen wird ein Fettsäuremethylester (FAME) hergestellt, der dann mit unterschiedlichen Anteilen an schwefelarmen Heizöl gemischt wird. Im Vergleich zu konventionellen Kraftstoffen reduziert dieser reine Bio-Kraftstoff die Treibhausgasemissionen um mehr als 80 Prozent.



Hapag-Lloyd testet bereits seit dem Jahr 2020 moderne Bio-Kraftstoffe und bietet eine CO-reduzierte Transportlösung an, bei der Bio-Kraftstoffmischungen anstelle von herkömmlichem Schweröl zum Einsatz kommen. Die dadurch erzielte Verringerung der emittierten CO-Äquivalente kann als "Green Product" auf TEU-Basis angeboten und so an die Kunden weitergegeben werden, um deren Scope-3-Emissionen (Emissionen, die durch die Unternehmenstätigkeit verursacht werden, aber nicht unter der Kontrolle des Unternehmens stehen) zu verringern.