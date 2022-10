Smarte Datenlösungen senken die Kosten und schonen die Umwelt



Das Technologie- und Logistikunternehmen DODO startete mit einem kleinen Team an Mitarbeitern und konnte sich in wenigen Jahren im Bereich der Same-Day/Last-Mile-Logistik auf mehreren europäischen Märkten stark behaupten. Aktuell werden Jahresumsätze in der Höhe von mehreren Millionen Euro erzielt.

© DoDo

© DoDo

Die Kunden in Mitteleuropa zählen zu den anspruchsvollsten, das zeigen unsere Erfahrungswerte. Online-Shopping gehört für die meisten von ihnen zum Standard, weshalb auf diesen Märkten die Ansprüche an kurze Lieferfristen, Flexibilität und Nachhaltigkeit immer höher werden. Deshalb setzen wir bei DODO auf unsere eigene technologische Plattform und arbeiten mit smarten Nachfragemodellen, sowie Streckenplanung für maximale Nutzung der Fahrzeuge und Fahrer. Das fortgeschrittene Datenmanagement ermöglicht unserem Unternehmen, mehr Einkäufe bei weniger zurückgelegten Kilometern zu liefern, und so den Stadtverkehr und die Umwelt zu entlasten.„Aus unserer Erfahrung und aus Marktforschung wissen wir, dass sich die Warenzustellung direkt auf die Kundenzufriedenheit mit dem konkreten Online-Shop auswirkt. Die Kundenansprüche sind alles andere als gering, und ohne Logistik-Outsourcing ist es für Online-Shops auf dem Markt sehr schwer. Für österreichische Händler möchten wir in erster Linie ein zuverlässiger Logistik-Partner sein, der mit kurzen Lieferfristen, Zuverlässigkeit und Umweltschutz für zufriedene Kunden sorgt,” erklärt Michal Menšík, CEO DODO Group.Im Rahmen der erfolgreichen Investitionsrunde der vergangenen Monate erhielt unser Unternehmen Investitionsmittel in Höhe von 60 Millionen Euro. Diese möchten wir zur Stärkung unserer Position auf ausländischen Märkten nutzen, die Expansion beschleunigen, und unsere eigenen Logistik-Plattform weiterentwickeln. Damit können wir beispielsweise die immer beliebtere Same-Day-Zustellung in stündlichen Slots, und in allen Segmenten ausbauen. Wir bei DODO haben das Ziel, die fristgerechte Zustellung in Top-Qualität im gesamten österreichischen E-Commerce-Bereich zum Standard zu machen.