Social-Media-Imagekampagne: Comprima Plus Vergleichstest

Ziel war es, den am Markt kursierenden, nicht ausschließlich positiven Berichten über die Ballenpresse "Comprima Plus" mit positiven Erfahrungsberichten und Beiträgen über die Maschine entgegenzuwirken. Für die Umsetzung entschied man sich für einen Mix aus Awareness-Kampagne und Beitragsbewerbung mit maximal möglicher Streuung in der definierten Zielgruppe. Inhaltlich wurden Echtpersonen aus dem Krone Kundenkreisherangezogen, die in Wort und Bild in ansprechende Anzeigen "verpackt" wurden und so als Testimonials präsentiert wurden. Insgesamt konnten mehr als 184.000 User erreicht werden – und damit mehr als in der Potenzialanalyse erhoben. Möglich wurde dies durch das große Interesse am Markt und damit einhergehender unzähliger Shares und Likes.